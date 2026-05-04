飛び込みワールドカップファイナルが3日に北京で、3日間の会期を終えて閉幕した。中国チームは男・女シングル3m飛板飛込、男・女シングル10ｍ高飛込、男・女シンクロナイズド3m飛板飛込、男・女シンクロナイズド10m高飛込、男女混合団体の9種目で金メダルを獲得した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）