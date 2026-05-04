俳優の平愛梨さんは5月4日、自身のInstagramを更新。4人の息子の顔出しショットを披露しました。【写真】平愛梨、4人の息子の顔出しショット！「バンビーノ！ パパそっくり」平さんは「GW始まってた 学校はお休みだと認識してたのに4男児引き連れて幼稚園に行ったらだぁれもいない お休みだ 汗）」とつづり、1枚の写真を投稿。「とりあえずパン屋さん寄って少しお散歩して記念に兄弟ショット撮ろうかーと『写真撮るよー』と言った