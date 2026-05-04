現地５月３日に開催されたセリエAの第35節で、日本代表GK鈴木彩艶を擁する12位のパルマが首位のインテルとホームで対戦。０−２で敗れて相手のリーグ優勝が決まった。チームは敗戦を喫したものの、この一戦に先発した鈴木はハイパフォーマンスを披露する。25分、ニコロ・バレッラのシュートがクロスバーに当たって跳ね返ったボールに素早く反応してゴールラインぎりぎりで掻き出せば、90分には至近距離からダビデ・フラッテ