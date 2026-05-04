現地５月３日に行われたブンデスリーガの第32節で、鈴木唯人が所属するフライブルクは、塩貝健人がプレーするヴォルフスブルクとホームで対戦。１−１のドローに終わった。この一戦に先発した鈴木をアクシデントが襲う。78分、敵のクロアチア代表MFロブロ・マイェルに後方から激しいタックルを受けてピッチに倒れ込み、右肩を負傷。そのまま交代を余儀なくされたのだ。この危険なチャージに、日本のファンは激怒。インターネ