4日の公演が強風の影響により中止となった音楽フェス『JAPAN JAM 2026』について、5日の公演は実施することを、公式サイトで発表しました。2日から5日まで千葉市蘇我スポーツ公園で開催を予定していた『JAPAN JAM 2026』。公式サイトでは4日の公演について、「強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表