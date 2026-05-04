NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。ソフトバンクは徐若熙投手を1軍登録し、大竹風雅投手を登録抹消しました。徐投手は4日の西武戦に先発。NPB1年目の今季3試合に先発し1勝2敗、防御率4.91です。直近4月17日オリックス戦は5つの四死球を与えるなど2回途中7失点で、翌4月18日に登録抹消となっていました。抹消の大竹投手は今季2試合に投げ防御率0.00。しかし前日3日の楽天戦は3点ビハインドの9回にマウンドに上がると、自らのエラ