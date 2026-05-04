フジテレビ系「バカリゲム」が３日に放送された。ゲーム好きのバカリズムがゲストを招き、最新ゲームをプレイしながらトークを繰り広げていくバラエティー。バカリズムは、息子の近況を話題にし「子どもがね。２歳半になりまして。２歳半ですから何をやるにしても基本的に僕は褒めてあげるようにしてるんです。ご飯を全部食べたら『よく食べたな！』とか、トイレでおしっこができたら『トイレでおしっこができたの？すごいな