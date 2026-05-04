JR西日本によりますと、奈良線の新田駅（京都・宇治市）と城陽駅（京都・城陽市）の間で木が倒れかかっているのが発見されたことから、5月4日午後4時13分現在、京都駅～木津駅間で運転を見合わせているということです。 現在、木の撤去作業などをしているということです。 JR西日本は、運転再開時刻を午後5時半ごろと見込んでいます。