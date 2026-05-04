俳優の柴俊夫と真野響子夫妻が４日、テレビ朝日系「徹子の部屋」で、大河ドラマにも出演した俳優の娘の驚きの転身を明かした。柴と真野の娘の柴本幸は、慶大卒業後、０７年のＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」で鮮烈デビュー。その後もＴＢＳ系ドラマ「新参者」などに出演するなどしたが、黒柳とも「ずっと文通をしていた」という。その柴本について、黒柳は「外国にいらして、そうしたらリコーダー奏者になってるんですって？」