平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は4日目を終えた。9Rは太田海也（26＝岡山）が3番手確保から捲り切った。「出させずに2着までに入れるレースができたら完璧なのかなと思っていた。残り2周のところで踏まされたので弱気になってしまった。熊本（G1全日本選抜）では準決4着だったので、決勝に乗りたい。その前に力を出し切りたい」実力は誰もが認めるところ。そろそろ、確かな結果が欲しい。