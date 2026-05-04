韓国の俳優チ・チャンウクが2023年12月25日に東京・東京国際フォーラム ホールAで開催した、来日ファンミ―ティング『2023 チ・チャンウク Japan Fan Meeting `Ji`ngle Bells』が、5日（前11：30〜）に「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。【イベント写真】トナカイ姿で…ファンと交流するチ・チャンウク同公演は、昼夜あわせて1万人のファンが集結した、クリスマスという特別な日に開催されたファンミ―ティン