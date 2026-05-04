お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太（46）が4日、自身のXを更新。“実家の車”について、有識者に助けを求めた。【写真】懐かしい「群57」ナンバーにカスタムホイール…タイムマシーン3号・関太、約40年前の“実家の車”日産『ローレル』の全貌関は、幼いころの写真を3枚投稿。「車に詳しい方にお力貸して欲しくて」と書き出し、「子供の時に実家で乗っていた日産のローレル。これの年式がどうしても出てこず、後ろの文字