「中日−阪神」（４日、バンテリンドーム）今季初先発となった阪神の門別は５回７安打５失点で降板となった。立ち上がりに集中打を浴びた。味方が３点を先制した直後の初回、カリステ、福永の連打であっという間に１点を返される。さらに無死一、二塁から細川に右翼席へ特大の３ランを被弾。１アウトも取れずに試合をひっくり返された。さらに１死から、ボスラーに右翼フェンス直撃の二塁打を打たれると、藤川監督がマウン