◆春季奈良県大会▽準々決勝天理９―２智弁学園＝７回コールド＝（４日、さとやくスタジアム）センバツ準優勝の智弁学園が、天理に７回コールドで敗れた。４強入りを逃し、夏の奈良大会は３年連続でノーシードが決まった。智弁学園は今大会、プロ注目のエース左腕・杉本真滉（３年）が登録外。宿敵との一戦は、吉田快晴（２年）、村上雄星（３年）、高橋颯斗（２年）、水口亮明（３年）、河村遥士（１年）の５投手が登板し