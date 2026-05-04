販売中 「【オフィシャルショップ限定】スマイルスライムカードケーススライム」価格：2,750円 スクウェア・エニックスは、通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」にて名刺ケースを販売している。 5月4日の名刺の日に合わせて、公式Xが様々な名刺ケースを紹介している。各種タイトルの名刺入れがラインナップされており、「ドラゴンクエスト」シリーズより、ス