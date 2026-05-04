◆パ・リーグ楽天―日本ハム（４日・楽天モバイル最強）楽天が４日、大量６選手の入れ替えを行った。オスカー・ゴンザレス外野手（２８）、田中千晴投手（２５）、滝中瞭太投手（３１）を出場選手登録。代わって、早川隆久投手（２７）、柴田大地投手（２８）、武藤敦貴外野手（２４）が出場選手登録を抹消された。２年目のゴンザレスは今季、１軍では１試合の出場で１打数無安打。４月中旬以降は、ファームで調整してた