【モデルプレス＝2026/05/04】日向坂46の金村美玖が5月3日、自身のInstagramを更新。音楽フェスティバルでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】23歳日向坂46人気メンバー「膝下の長さレベチ」美脚スラリのフェス参戦コーデ◆金村美玖、春のフェスコーデで美脚披露金村は「初めてのJAPAN JAM お天気にも恵まれて最高の1日でした〜」とつづり、5月2日より千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている音楽イベン