春ってお菓子作りをしたくなりませんか？（私だけ……？）さらに、いつもと違うお菓子を作ってみたいなと思い、オレペエディターに所属しているスイーツ作りの達人・misaさんに相談したところ、教えてくれたのがこの「ケーゼクーヘン」です。「ケーゼクーヘン」ってどんなお菓子？さわやかな酸味のあるフレッシュチーズを使う、ドイツの伝統的なベイクドチーズケーキ。表面は香ばしく、中はねっとり。まさにこれは究極食感！本場