ビルロワドガロー仏中銀総裁 2015年以降、インフレ対策において非常に良好な成果を上げてきた インフレ対策とユーロの安定維持に向けた取り組みを継続せよ、後任者へのメッセージ フランス銀行の職を辞めるよう求められたことは一度もない