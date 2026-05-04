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欧州株独仏株は高安まちまち、英市場は休場 東京時間16:30現在 英ＦＴＳＥ100 10363.93（休場） 独ＤＡＸ24362.16（+69.78+0.29%） 仏ＣＡＣ40 8102.34（-12.50-0.15%） スイスＳＭＩ 13141.13（+4.86+0.04%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:30現在 ダウ平均先物JUN 26月限49630.00（-16.00-0.03%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7271.75（+13.75+0.