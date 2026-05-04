昨年は、映画「国宝」の2時間55分という長さが話題となった。「休憩を入れてほしかった」「いや、面白くて長さを忘れた」と、SNSでも百家争鳴となった。だが、2時間55分どころか、「5時間10分」という「オペラ映画」が、いま、東京・東銀座の東劇で上映されている。さすがにこちらは2回の休憩があるが、それにしても、ほとんど1日がかりだ。それが、〈METライブビューイング2025−26〉の1本、ワーグナーのオペラ「トリスタンと