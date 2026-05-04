Bリーグのチャンピオンシップ（CS）進出会見が4日、都内で行われ、B1出場8チームの選手が一堂に会した。東地区3連覇で昨季王者の宇都宮から比江島慎（35）が出席。2連覇に向け「難しいことは重々承知しているが、最大のチャレンジをしたい。チームで2連覇したことがないので新たな歴史をつくりたい」と意気込んだ。日本代表候補にも名を連ねるベテランシューターは「まだまだ若手に負けるわけには行かない。プライドはある。良