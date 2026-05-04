NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。楽天は6選手を入れ替えました。昇格となったのは、田中千晴投手、瀧中瞭太投手、ゴンザレス選手の3選手。瀧中投手は4日の日本ハム戦に先発予定です。移籍1年目の田中投手は今季11試合で4ホールド、1セーブ、防御率3.00を記録しており、4月24日に登録抹消されて以来の再登録。ファームでは打率.271、3本塁打を記録しているゴンザレス選手も再昇格です。登録抹消となったのは、早川隆久投手、柴