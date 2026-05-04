レーシングドライバーでSUPER GT GT500クラスのNISMOチーム監督の松田次生さんが、２日に自身のインスタグラムを更新。愛車の写真を公開しました。 【写真を見る】【 レーシングドライバー・松田次生 】 「僕のRZ34街乗りからサーキット仕様へやっぱり黄色ボディーに白ホイールが、めっちゃ似合う」松田次生さんは「おはようございますF1マイアミGP 解説ご覧いただきありがとうございましたアップデートで勢力図が変