サウジアラビアなどOPECプラスの主な産油国はUAE（アラブ首長国連邦）が脱退後、初めて原油の増産を決定しました。OPEC（石油輸出国機構）にロシアなどを加えたOPECプラスのサウジアラビアやロシアなど主な産油国7カ国は3日、オンライン会合を開き、6月の原油の生産量を1日あたり18万8000バレル増やすことを決めました。5月1日にUAEがOPECを脱退しましたが、産油国は今後も生産調整を行い、価格への影響力を維持したい考えです。一