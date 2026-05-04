NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。ロッテは5選手を入れ替えました。1軍登録されたのは小島和哉投手、中森俊介投手、郄部瑛斗選手です。小島投手はここまで2戦2敗で防御率5.40。この日のオリックス戦に今季初白星を目指します。プロ6年目の中森投手は今季初昇格。ファームで7試合に出場し防御率2.57としています。郄部選手は17試合に出場し、1打点、打率.179となっています。登録抹消されたのは田村龍弘選手と山本