フリーアナウンサー宇賀なつみ（39）が4日までに自身のインスタグラムを更新。シンガポール旅行でのオフショットを投稿した。宇賀は「なんと17年ぶりだった、シンガポール新しくて刺激的な旅でした」とつづり、ショートパンツ姿の美脚を披露した。そして女優でタレントの清水みさととの2ショットも掲載。「旅友みさとちゃんと、お仕事で海外に行けたのも嬉しかった」と2人で買い物を楽しむ姿や、ルーフトップバーでの優雅な1枚も