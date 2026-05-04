JR西日本によりますと、きょう（4日）午後3時50分ごろ、山陽新幹線の西明石～姫路駅間の架線にビニールが発見されたため、一部区間で運転がストップしました。午後4時11分に運転が再開されましたが、下り列車では「さくら761号」から20分展度、上り列車では「のぞみ100号」から10程度の遅れが発生しているということです。 JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。