光免疫療法の費用や治せる病気はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が光免疫療法の費用と治せる病気について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『がん治療の1つ「光免疫療法」とはどんな治療法？治せる病気や費用も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセン