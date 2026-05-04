NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。日本ハムは福島蓮投手を1軍登録しました。福島投手は4日の楽天戦に先発。今季は4月23日の楽天戦1試合に登板しており、6回途中3失点で敗戦投手に。翌4月24日に登録抹消となっていました。