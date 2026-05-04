サッカーJ1の京都サンガF.C.が4日、SNSでの誹謗中傷に対して声明を発表しました。「SNS上での発信が日常的となる中で、選手やスタッフ、その家族に対する誹謗中傷が見受けられるケースが増えております。差別的な言動、誹謗中傷、侮辱、脅迫などは、いかなる理由があっても決して許されるものではありません。京都サンガF.C.は、クラブに関わる全ての選手やスタッフ及びその家族の尊厳と安全を守る立場として、いかなる誹謗中傷や