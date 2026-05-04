4月24日（金）、ヴィクトリーナ姫路を運営する株式会社姫路ヴィクトリーナは、ヴィアーレ兵庫の活動を終了に伴い、新クラブ「プロシモ・ヴィクトリーナ」を設立するとクラブ公式サイトで発表した。 姫路の地域貢献チームとして活動してきたヴィアーレ兵庫は5月31日（日）をもって活動を終了。それに伴い新設される「プロシモ・ヴィクトリーナ」は、中学校部活動の地域移行に伴う