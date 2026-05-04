◇プロ野球セ・リーグ 中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）阪神の先発・門別啓人投手は、5回5失点で降板となりました。阪神打線は初回から奮起。対する中日の先発・中西聖輝投手の前に2アウト満塁の好機をつかむと、スタメン起用となった前川右京選手が走者一掃のタイムリー2塁打を放ちました。3点の援護をもらって、1回裏のマウンドにあがった門別投手。しかしカリステ選手に初球をフェンス直撃の2塁打とされると、続く福永裕基