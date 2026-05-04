全日本柔道連盟は4日、グランドスラム・ウランバートル大会（6月19〜21日）に女子52キロ級の阿部詩や男子で60キロ級の永山竜樹、66キロ級の武岡毅（いずれもパーク24）、90キロ級の村尾三四郎（JESエレベーター）ら世界選手権（10月・バクー）代表13人を派遣すると発表した。女子で63キロ級の嘉重春樺（ブイ・テクノロジー）、70キロ級の田中志歩（JR東日本）も入った。世界選手権代表で男子66キロ級の阿部一二三や女子78キ