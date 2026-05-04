元RADWIMPSのギタリスト桑原彰（40）が4日、自身のXを更新。悪天候による音楽フェスの当日中止発表をめぐり、不満の声に「なるべく我慢しようぜ」と呼びかけた。この日低気圧の影響により全国が強風に見舞われ、千葉市蘇我スポーツ公園で行われている「JAPAN JAM 2026」や、大阪・泉大津フェニックスで開催予定だった「OTODAMA'26」のこの日の公演の中止が当日に発表された。桑原は「当日にフェス中止になった場合アーティスト側も