4日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）で、大型連休の企画として、ホテルとして宿泊できる「トレーラーハウス」が人気を博している話題を取り上げた。連休中は交通機関や宿泊施設、高速道路などが大混雑する中、ホテルではない選択肢としてトレーラーハウスを紹介する中、レギュラーコメンテーターを務める元同局社員の玉川徹氏は「これはありだなと思って、ちょっと今、思いついたんですけ