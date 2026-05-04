5月3日、歌手の早見優がInstagramを更新。“花の82年組” アイドルとの豪華な写真が注目を集めている。「《Had a great time at Kyon Kyon’s concert!》という独特の表現で、“Kyon Kyon” こと小泉今日子さんのライブに訪れたことを明かしたのです。小泉さんは還暦記念ツアーを敢行しており、この日は自身初の武道館公演を開催していました。早見さんはこの公演を見に行ったものと思われます。さらに、この投稿では、早見さ