5月1日、手越祐也がボーカルを務める4人組ロックバンド『T.N.T』が、Zepp Shinjukuでツアーファイナル公演を開催した。そのステージ上でのサプライズ発表が大きな反響を呼んでいる。「手越さんが、2027年2月4日に日本武道館で『T.N.T』の単独ライブをおこなうと発表したんです。『世界を代表するアーティストが立ってきた場所に恥じないよう、T.N.Tの音楽を全力でぶつけたい』と熱く宣言。満員のファンを沸かせました。2025年2月