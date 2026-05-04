エンゼルスは３日（日本時間４日）、菊池雄星投手（３４）が左肩炎症で１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったと発表した。前回先発した４月２９日（同３０日）のホワイトソックス戦で左肩に張りを訴え、２回を投げ終えて自らが緊急降板を申し出た。菊池について地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」でエンゼルス番を務めるジェフ・フレッチャー記者は自身のＸに「ペリー・ミナシアン（エンゼルスＧＭ）は、エンゼルス