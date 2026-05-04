大阪・ＭＢＳテレビは４日、ナインティナイン・矢部浩之、メッセンジャー・黒田有らが出演するバラエティー番組「ゼニガメ」（水曜・後８時）で６日に２時間スペシャルの「人生の決断！成功にベットできるかＳＰ」を放送すると発表した。「ゼニガメ」は関西の行列ができる繁盛店や、話題のお店のゼニもうけのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。６日は、関西ゆかりの偉人や有名店の経営者など、成功者たちがかつて