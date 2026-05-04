◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）今季初登板先発の阪神・門別啓人投手が、５回７安打５失点で降板した。いきなり初回に３点の援護を受けたが、直後に暗転した。カリステと福永の連続長短打であっさり１点を失い、村松の四球を挟んで細川に逆転３ランを献上。珍しくマウンドに向かった藤川監督からゲキを飛ばされた。２〜４回はスコアボードに「０」を並べたが、５回に石伊に左翼スタンドへソロ本塁