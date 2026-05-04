◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（４日・横浜）広島・坂倉将吾捕手が初回無死から４号満塁弾を放った。２３年５月２日のＤｅＮＡ戦（横浜）で山崎康晃投手から放って以来、自身４本目のグランドスラム。その４本はすべてＤｅＮＡ戦で、敵地で３本目となった。◆坂倉の満塁弾と相手投手〈１〉２１年４月３日ＤｅＮＡ戦（横浜）京山〈２〉２２年９月４日ＤｅＮＡ戦（マツダ）田中〈３〉２３年５月２日ＤｅＮＡ戦（横浜