◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（４日・横浜）ＤｅＮＡが４点を追う２回に５本の長短打を集めて同点に追いついた。初回に先発の竹田祐投手が、１死もとれないまま無死満塁から坂倉に満塁アーチを浴びる最悪のスタート。しかし、２回に４番・佐野恵太外野手の中越え二塁打を足がかりに、８番・林琢真内野手の２点二塁打などで１点差に。さらに満塁弾を浴びた９番・竹田もプロ初安打で１死一、三塁とチャンスを広げ、１番