駅チカライド 駅周辺にある月極駐車場の空き区画を1日単位で予約・利用できるパークアンドライド支援サービス「駅チカライド」が、JR四国沿線の約240カ所（5800台規模）の駐車場で4月30日から始まりました。 このサービスは、月極駐車場のDX化を推進するハッチ・ワーク（東京都港区）が展開するもので、専用サイトからのオンライン予約・決済により、即日利用できます。 利用期間中は「自分専用