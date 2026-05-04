浦和の田中達也暫定監督「メンバー構成では健全な競争ができる環境を作る」浦和レッズの田中達也暫定監督が、5月4日のトレーニング後にオンラインで会見した。監督の定例会見は就任から初めてだったが、目指すゲームや選手たちによる「健全な競争」など、指導者像にあたる部分が話された。浦和は4月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約を解除し、田中アシスタントコーチが暫定監督に就任した。そこから川崎フロンターレ戦、