米企業インテルは1970年代から半導体技術をリードし、PC時代の帝王として君臨した。「宇宙人を捕まえて拷問し、半導体チップの技術を開発している」とまで言われるほどだった。しかし短期的な実績を重視するマーケティングや財務の専門家が最高経営責任者（CEO）に就任したことで危機が始まった。コスト削減や株主利益に注力するあまり投資や研究開発に消極的になった結果、PCからモバイルチップへと移り変わる時代の潮流を逃した