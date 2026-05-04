韓国銀行（韓銀）が政策金利の引き下げ基調を止め、利上げの可能性を本格的に検討すべき時期に入ったというシグナルを出した。韓銀の柳相大（ユ・サンデ）副総裁は3日（現地時間）、ウズベキスタン・サマルカンドで開かれた記者懇談会で「利下げを止め、利上げに転換する案を検討すべき時」と明らかにした。現職の金融通貨委員が公に利上げの可能性に言及したのは、最近に入って初めてのことだ。柳副総裁は、中東地域の緊張にもか