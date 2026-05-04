NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。オリックスは宜保翔選手を登録し、横山聖哉選手を抹消しました。8年目の宜保選手は、4月29日に支配下復帰。ケガなどの影響もあり昨季から育成契約でプレーしていました。今季はファームで25試合に出場し、82打数24安打、打率.293を記録。支配下時には「球団トレーナーの方々をはじめ、リハビリ期間にお世話になった方々へ感謝の気持ちでいっぱいです。まだスタートラインに戻っただけだと思い