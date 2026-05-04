元「RADWIMPS」ギタリスト・桑原彰（41）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新。フェスの当日中止を嘆くファンに、ある呼びかけをした。この日は“春の嵐”の影響で、大阪・泉大津フェニックスにて開催を予定していた野外ライブイベント「OTODAMA'26」、千葉市蘇我スポーツ公園で開催予定だった野外音楽フェス「APAN JAM 2026」（DAY3）がそれぞれ中止となった。この件について、桑原は「当日にフェス中止になった場合アー