元巨人監督の堀内恒夫さん（78）が4日、自身のブログを更新。前日3日の阪神戦（甲子園）で今季3敗目（2勝）を喫した巨人の7年目左腕・井上温大投手（24）に通算203勝を挙げたV9時代のエースとしてアドバイスを送った。「相手を見て投げること」のタイトルでエントリー。7回途中降雨コールドゲームにより巨人が0―3で敗れた試合結果に触れた上で「先発の井上は良かったよ」と今季5度目の先発マウンドだった井上に言及し、「た